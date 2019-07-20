Евгений Дикий
МНЕНИЕ
В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени для голосования, – СМИ
2019-07-20 15:55:26
Фото: dnpr.com.ua
Послы несут персональную ответственность за срыв подготовки к голосованию
В посольстве Украины в Индии из-за использования неправильных печатей испорчены все бюллетени для голосования на выборах в Верховную Раду 21 июля.
Об этом сообщает Lb.ua.
Отмечается, что МИД Украины предупредил посольства о недопустимости передачи избирательным участкам по выборам депутатов в парламент печатей избирательных участков по выборам президента. Эти печати должны были быть возвращены в МИД сразу после президентских выборов.
Кроме того, послы несут персональную ответственность за срыв подготовки к голосованию.
Как ранее сообщал Фокус:
- Выборы состоятся 21 июля. За места в парламенте девятого созыва будут бороться 22 партии.
- В Украине 20 июля наступил "день тишины" перед голосованием на внеочередных выборах в Верховную Раду.
- Киевские правоохранители зафиксировали более 600 нарушений избирательного законодательства перед досрочными выборами в Верховную Раду.
- В Комитете избирателей Украины (КИУ) также фиксируют массовые нарушения избирательного законодательства в "день тишины" накануне выборов в Верховную Раду.
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