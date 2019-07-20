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В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени для голосования, – СМИ

2019-07-20 15:55:26

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В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени для голосования, – СМИ

Фото: dnpr.com.ua

Послы несут персональную ответственность за срыв подготовки к голосованию

В посольстве Украины в Индии из-за использования неправильных печатей испорчены все бюллетени для голосования на выборах в Верховную Раду 21 июля.

Об этом сообщает Lb.ua.

Отмечается, что МИД Украины предупредил посольства о недопустимости передачи избирательным участкам по выборам депутатов в парламент печатей избирательных участков по выборам президента. Эти печати должны были быть возвращены в МИД сразу после президентских выборов.

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Кроме того, послы несут персональную ответственность за срыв подготовки к голосованию.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Выборы состоятся 21 июля. За места в парламенте девятого созыва будут бороться 22 партии.
  • В Украине 20 июля наступил "день тишины" перед голосованием на внеочередных выборах в Верховную Раду.
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