В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени для голосования, – СМИ

Послы несут персональную ответственность за срыв подготовки к голосованию

В посольстве Украины в Индии из-за использования неправильных печатей испорчены все бюллетени для голосования на выборах в Верховную Раду 21 июля.

Об этом сообщает Lb.ua.

Отмечается, что МИД Украины предупредил посольства о недопустимости передачи избирательным участкам по выборам депутатов в парламент печатей избирательных участков по выборам президента. Эти печати должны были быть возвращены в МИД сразу после президентских выборов.

Кроме того, послы несут персональную ответственность за срыв подготовки к голосованию.

Как ранее сообщал Фокус:

Выборы состоятся 21 июля. За места в парламенте девятого созыва будут бороться 22 партии.

В Украине 20 июля наступил "день тишины" перед голосованием на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Киевские правоохранители зафиксировали более 600 нарушений избирательного законодательства перед досрочными выборами в Верховную Раду.