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Климкин посоветовал Зеленскому "схватить драйв" перед встречей с Трампом

2019-07-21 09:45:30

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Климкин посоветовал Зеленскому "схватить драйв" перед встречей с Трампом

Павел Климкин / Фото: glavcom.ua

Глава МИД уверен, что встреча состоится, но темы, которые стороны обсудят Климкин пока не раскрывает

На встрече с президентом США Дональдом Трампом важно с самого начала "схватить драйв".

Такой совет президенту Зеленскому дал глава МИД Павел Климкин, передает Главком.

"Советы – это такая штука, что их можно принимать, а можно и нет. Но с Трампом важно с самого начала схватить драйв. У меня есть советы, как это сделать", – сказал Климкин.

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Также министр добавил, что в случае "нетривиальной ситуации" он готов выйти из отпуска.

"Какие-то проблемы вокруг Украины, или такие, которые требуют менеджмента на уровне министра и постоянных контактов с другими министрами. Я очень надеюсь что этого не произойдет, и я спокойно буду заниматься своими делами", - рассказал он.

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