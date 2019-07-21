Евгений Дикий
МНЕНИЕ
Климкин посоветовал Зеленскому "схватить драйв" перед встречей с Трампом
2019-07-21 09:45:30
Павел Климкин / Фото: glavcom.ua
Глава МИД уверен, что встреча состоится, но темы, которые стороны обсудят Климкин пока не раскрывает
На встрече с президентом США Дональдом Трампом важно с самого начала "схватить драйв".
Такой совет президенту Зеленскому дал глава МИД Павел Климкин, передает Главком.
"Советы – это такая штука, что их можно принимать, а можно и нет. Но с Трампом важно с самого начала схватить драйв. У меня есть советы, как это сделать", – сказал Климкин.
Также министр добавил, что в случае "нетривиальной ситуации" он готов выйти из отпуска.
"Какие-то проблемы вокруг Украины, или такие, которые требуют менеджмента на уровне министра и постоянных контактов с другими министрами. Я очень надеюсь что этого не произойдет, и я спокойно буду заниматься своими делами", - рассказал он.
Как ранее сообщал Фокус:
- Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре пообещал Владимиру Зеленскому дальнейшую поддержку.
- Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты и его встреча с Дональдом Трампом возможна после досрочных парламентских выборов в Украине.
- Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что вопрос о строительстве газопровода "Северный поток-2" решится в пользу Украины после его встречи с президентом США Дональдом Трампом.