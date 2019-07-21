Евгений Дикий
МНЕНИЕ
Партия Шария, "Сила и честь" и Оппоблок получат финансирование из бюджета (обновлено)
2019-07-21 23:14:00
Анатолий Шарий / Фото: Страна
Право на госфинансирование имеют политические силы, набравшие более 2% на парламентских выборах
Согласно закону о госфинансировании партий политические силы, которые на парламентских выборах наберут от 2 до 5% голосов избирателей, получат право на получение бюджетных средств. Партиям, которые проходят в Раду, также возмещаются расходы на агитацию.
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Таким образом, право на госфинансирование в течении ближайших пяти лет могут получить следующие политические силы:
- "Слуга народа" за пять лет может получить 537 млн грн;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 141 млн грн;
- "Европейская солидарность" – 101 млн грн;
- ВО "Батькивщина" – 93 млн грн;
- "Голос" – 77 млн грн;
- "Сила и честь" – 54 млн грн;
- "Оппозиционный блок" – 40 млн грн;
- Партия Шария – 38 млн грн;
- Радикальная партия – 34 млн грн;
- "Украинской стратегии Гройсмана" – 27 млн грн;
- ВО "Свобода" – 26 млн грн.
Как ранее сообщал Фокус:
- Согласно финальным данным национального экзит-полла, в Раде будут представлены пять партий. Свои фракции в парламенте сформируют "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина и "Голос".
- Явка на момент завершения выборов составила 49,93%. Об сообщает Центризбирком, основываясь на данных 40 округов из 199.
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