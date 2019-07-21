Право на госфинансирование имеют политические силы, набравшие более 2% на парламентских выборах

Согласно закону о госфинансировании партий политические силы, которые на парламентских выборах наберут от 2 до 5% голосов избирателей, получат право на получение бюджетных средств. Партиям, которые проходят в Раду, также возмещаются расходы на агитацию.

Таким образом, право на госфинансирование в течении ближайших пяти лет могут получить следующие политические силы:

"Слуга народа" за пять лет может получить 537 млн грн;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 141 млн грн;

"Европейская солидарность" – 101 млн грн;

ВО "Батькивщина" – 93 млн грн;

"Голос" – 77 млн грн;

"Сила и честь" – 54 млн грн;

"Оппозиционный блок" – 40 млн грн;

Партия Шария – 38 млн грн;

Радикальная партия – 34 млн грн;

"Украинской стратегии Гройсмана" – 27 млн грн;

ВО "Свобода" – 26 млн грн.

Как ранее сообщал Фокус:

Согласно финальным данным национального экзит-полла, в Раде будут представлены пять партий. Свои фракции в парламенте сформируют "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина и "Голос".