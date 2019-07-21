Александр Кочетков

Александр Кочетков

МНЕНИЕ
Ілія Куса

Ілія Куса

МНЕНИЕ
Евгений Дикий

Евгений Дикий

МНЕНИЕ
Андрей Капустин

Андрей Капустин

МНЕНИЕ
Роман Матис

Роман Матис

МНЕНИЕ
Рейтинги ФОКУСА
Поиск
  • Главная
  • Политика
  • Партия Шария, "Сила и честь" и Оппоблок получат финансирование из бюджета (обновлено)

Партия Шария, "Сила и честь" и Оппоблок получат финансирование из бюджета (обновлено)

2019-07-21 23:14:00

2377 0
Партия Шария, "Сила и честь" и Оппоблок получат финансирование из бюджета (обновлено)

Анатолий Шарий / Фото: Страна

Право на госфинансирование имеют политические силы, набравшие более 2% на парламентских выборах

Согласно закону о госфинансировании партий политические силы, которые на парламентских выборах наберут от 2 до 5% голосов избирателей, получат право на получение бюджетных средств. Партиям, которые проходят в Раду, также возмещаются расходы на агитацию.

Читайте также:
Деньги партии любят. Каким политическим силам идут средства из государственного бюджета Украины

Таким образом, право на госфинансирование в течении ближайших пяти лет могут получить следующие политические силы:

  • "Слуга народа" за пять лет может получить 537 млн грн;
  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 141 млн грн;
  • "Европейская солидарность" – 101 млн грн;
  • ВО "Батькивщина" – 93 млн грн; 
  • "Голос" – 77 млн грн;
  • "Сила и честь" – 54 млн грн;
  • "Оппозиционный блок"  – 40 млн грн;
  • Партия Шария – 38 млн грн;
  • Радикальная партия – 34 млн грн;
  • "Украинской стратегии Гройсмана" – 27 млн грн;
  • ВО "Свобода" – 26 млн грн.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Согласно финальным данным национального экзит-полла, в Раде будут представлены пять партий. Свои фракции в парламенте сформируют "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина и "Голос".
  •  
Теги:
Loading...