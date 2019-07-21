Евгений Дикий
МНЕНИЕ
На избирательные участки пришла половина избирателей, – ЦИК
2019-07-21 21:48:54
Фото: Getty images
Центризбирком предоставил данные из 40 округов
В парламентских выборах приняли участие 49,93% избирателей. Об сообщает Центризбирком, основываясь на данных 40 округов из 199.
Самая высокая явка зафиксирована во Львоской области – 54,71%.
Отметим, на предыдущих парламентских выборах в 2014 году явка составил 52,42%. На президентских выборах в первому туре проголосовали 61,37%, а во втором туре – 62,8%.
Как ранее сообщал Фокус:
- Согласно данным национального экзит-пола, первое место на выборах получила партия "Слуга народа" (43,9%). Второе место заняла "Оппозиционная платформа – За жизнь" (11,5%). Также пятипроцентный проходной барьер, согласно данным социологов преодолели, "Европейская солидарность" (8,9%), ВО "Батькивщина" (7,6%) и "Голос" (6,3%).
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Слуга народа" по-прежнему хочет создать коалицию вместе с партией «Голос» Святослава Вакарчука, но усомнился, что он может занять пост премьера. При этом в "Слуге народа" не видят будущим премьером Юлию Тимошенко.
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