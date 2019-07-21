На избирательные участки пришла половина избирателей, – ЦИК

Центризбирком предоставил данные из 40 округов

В парламентских выборах приняли участие 49,93% избирателей. Об сообщает Центризбирком, основываясь на данных 40 округов из 199.

Самая высокая явка зафиксирована во Львоской области – 54,71%.

Отметим, на предыдущих парламентских выборах в 2014 году явка составил 52,42%. На президентских выборах в первому туре проголосовали 61,37%, а во втором туре – 62,8%.

Как ранее сообщал Фокус: