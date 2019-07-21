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Финальные данные национального экзит-полла: в Раде будут представлены пять партий

2019-07-21 22:17:15

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Финальные данные национального экзит-полла: в Раде будут представлены пять партий

Инфографика Фокус

Свои фракции в парламенте сформируют "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина и "Голос"

Фонд "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", центр Разумкова и Киевский международный институт социологии опубликовали данные национального экзит-пола по состоянию на  20:00.

Партия "Слуга народа" занимает первое место с 44,2%. Второе место получила "Оппозиционная платформа – За жизнь" (11,4%).

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Также пятипроцентный проходной барьер, согласно данным социологов преодолели, "Европейская солидарность" (8,8%), ВО "Батькивщина" (7,4%) и "Голос" (6,5%).

Не хватило голосов для прохода в парламент партиям "Сила и честь" (4,3%), "Оппозиционный блок" (3,3%), Партия Шария (3,1%), Радикальной партии (2,8% ), "Украинской стратегии Гройсмана" (2,2%) и ВО "Свобода" (2,1%).

Опрошено 11629 респондентов на 300 избирательных участках. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,5% для лидеров и в пределах 0,5-1% для других партий. 

 

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