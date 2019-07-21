Евгений Дикий
МНЕНИЕ
"Голос" не поддержит идею Зеленского о местных выборах в 2019 году, – Клименко
2019-07-21 23:26:11
Юлия Клименко / Фото: УП
В штабе Вакарчука считают, что народ уже устал от выборов в этом году
Глава штаба партии "Голос" Юлия Клименко заявила, что политсила не будет выступать за идею проведения внеочередных выборов в местные советы в этом году. Об этом сообщила Клименко на брифинге в штабе партии, передает Украинская правда.
"Страна устала от калейдоскопа кандидатов и выборов в этом году. Нам надо всем выдохнуть, спокойно посмотреть, как будет работать парламент следующие 12 месяцев и после этого принимать какие-то решения, в том числе по местным выборам", – сообщила Клименко.
Также Клименко подчеркнула, что местные выборы должны отражать результаты работы новых сил в парламенте, а для этого нужно время.
"Потому что сейчас есть идея о том, чтобы сделать местные выборы раньше, в 2019 году. Мы эту идею не поддерживаем. Мы считаем, что партии, особенно новые партии, которые зашли в парламент, должны показать себя, показать свою работу, и местные выборы должны отражать результаты работы новых сил в парламенте", – подытожила Клименко.
Идею о местных выборах, после результатов экзит-полов, выдвинул президент Украины Владимир Зеленский.
Как ранее сообщал Фокус:
- Зеленский заявил, что его команде можно расслабиться сегодня, но не слишком сильно, так как на очереди местные выборы.
- По словам президента, одним из первых документов, внесенных в обновленную Верховную Раду, будет законопроект об импичменте. Но еще сегодня утром он сообщал, что первый законопроект будет касаться депутатской неприкосновенности.
- Также президент уже успел пригласить Святослава Вакарчука к разговору. "Слуга народа" по-прежнему хочет создать коалицию вместе с партией "Голос".