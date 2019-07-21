"Голос" не поддержит идею Зеленского о местных выборах в 2019 году, – Клименко

В штабе Вакарчука считают, что народ уже устал от выборов в этом году

Глава штаба партии "Голос" Юлия Клименко заявила, что политсила не будет выступать за идею проведения внеочередных выборов в местные советы в этом году. Об этом сообщила Клименко на брифинге в штабе партии, передает Украинская правда.

"Страна устала от калейдоскопа кандидатов и выборов в этом году. Нам надо всем выдохнуть, спокойно посмотреть, как будет работать парламент следующие 12 месяцев и после этого принимать какие-то решения, в том числе по местным выборам", – сообщила Клименко.

Также Клименко подчеркнула, что местные выборы должны отражать результаты работы новых сил в парламенте, а для этого нужно время.

"Потому что сейчас есть идея о том, чтобы сделать местные выборы раньше, в 2019 году. Мы эту идею не поддерживаем. Мы считаем, что партии, особенно новые партии, которые зашли в парламент, должны показать себя, показать свою работу, и местные выборы должны отражать результаты работы новых сил в парламенте", – подытожила Клименко.

Идею о местных выборах, после результатов экзит-полов, выдвинул президент Украины Владимир Зеленский.

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