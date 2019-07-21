Кандидатуру Рашкована на пост премьера поддерживают "Голос" и "Слуга народа", – СМИ

Кроме него, названы еще две кандидатуры - глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко

Новым премьер-министром может стать экс-заместитель главы Нацбанка, представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован.

Об этом сообщили источники в партии "Голос", пишет LB.ua.

О кандидатуре Рашкована подтвердили и в окружении Зеленского, сообщает theБабель. Кроме него, названы еще две кандидатуры - глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Как ранее сообщал Фокус:

Действующий премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что для работы Кабмина нужно всего 12 министерств, семь можно сократить.

После выборов в Верховную Раду граждане Украины больше всего хотят видеть премьером Юрия Бойко и Юлию Тимошенко.