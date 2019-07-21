Евгений Дикий
МНЕНИЕ
Кандидатуру Рашкована на пост премьера поддерживают "Голос" и "Слуга народа", – СМИ
2019-07-21 23:46:02
Фото: Вести
Кроме него, названы еще две кандидатуры - глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко
Новым премьер-министром может стать экс-заместитель главы Нацбанка, представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован.
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Об этом сообщили источники в партии "Голос", пишет LB.ua.
О кандидатуре Рашкована подтвердили и в окружении Зеленского, сообщает theБабель. Кроме него, названы еще две кандидатуры - глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Как ранее сообщал Фокус:
- Действующий премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что для работы Кабмина нужно всего 12 министерств, семь можно сократить.
- После выборов в Верховную Раду граждане Украины больше всего хотят видеть премьером Юрия Бойко и Юлию Тимошенко.
- Юлия Тимошенко отметила, что "Батькивщина" не претендует на места в правительстве.
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