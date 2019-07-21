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Кандидатуру Рашкована на пост премьера поддерживают "Голос" и "Слуга народа", – СМИ

2019-07-21 23:46:02

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Кандидатуру Рашкована на пост премьера поддерживают "Голос" и "Слуга народа", – СМИ

Фото: Вести

Кроме него, названы еще две кандидатуры - глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко

Новым премьер-министром может стать экс-заместитель главы Нацбанка, представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован. 

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Об этом сообщили источники в партии "Голос", пишет LB.ua.

О кандидатуре Рашкована подтвердили и в окружении Зеленского, сообщает theБабель. Кроме него, названы еще две кандидатуры - глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. 

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