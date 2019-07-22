"Слуга народа" не видит Арсена Авакова министром внутренних дел

"Хотя он много в избирательном процессе помогал, и все признали, что это были лучшие выборы", – считают в президентской партии

В "Слуге народа" заявили, что надеются на то, что Арсен Аваков больше не будет возглавлять Министерство внутренних дел.

Такое мнение озвучил четвертый номер списка политсилы Давид Арахамия (Браун) в комментарии телеканалу "Громадське".

"Я надеюсь, что нет (не будет министром внутренних дел. – Ред.). Хотя он много в избирательном процессе помогал, и все признали, что это были лучшие выборы", – сказал кандидат в народные депутаты.

По его словам, на должность главы Кабмина "Слуга народа" рассматривает 3-4 кандидатуры, в частности Андрея Коболева, Юрия Витренко и Александра Данилюка.

Как ранее сообщал Фокус:

Владимир Зеленский отреагировал на петицию с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова, заявив, что не модет этого сделать.