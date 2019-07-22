Евгений Дикий
МНЕНИЕ
"Слуга народа" не видит Арсена Авакова министром внутренних дел
2019-07-22 02:02:11
Фото: NewsOne
"Хотя он много в избирательном процессе помогал, и все признали, что это были лучшие выборы", – считают в президентской партии
В "Слуге народа" заявили, что надеются на то, что Арсен Аваков больше не будет возглавлять Министерство внутренних дел.
Такое мнение озвучил четвертый номер списка политсилы Давид Арахамия (Браун) в комментарии телеканалу "Громадське".
"Я надеюсь, что нет (не будет министром внутренних дел. – Ред.). Хотя он много в избирательном процессе помогал, и все признали, что это были лучшие выборы", – сказал кандидат в народные депутаты.
По его словам, на должность главы Кабмина "Слуга народа" рассматривает 3-4 кандидатуры, в частности Андрея Коболева, Юрия Витренко и Александра Данилюка.
Как ранее сообщал Фокус:
- Владимир Зеленский отреагировал на петицию с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова, заявив, что не модет этого сделать.
- Некоторые СМИ сообщили, что новым премьер-министром может стать экс-заместитель главы Нацбанка, представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован.