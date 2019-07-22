"Оппоплатформа" порвала "Парус". Как отмечала второе место на выборах партия ОПЗЖ

Фокус посетил избирательный штаб одного из фаворитов предвыборной гонки и набрался впечатлений

Избирательный штаб партии "Оппозиционная платформа – За життя" разместился в бизнес-центре "Парус". По количеству автомобилей премиум-класса и охранников, прогуливающихся снаружи, можно было получить представление о важности персон, собравшихся в одно время в одном месте.

Складывалось впечатление, что охраны и технического персонала, привлеченного к обслуживанию мероприятия, было больше, чем журналистов. Которых, кстати, собралось немало. Для сотрудников СМИ организаторы выделили тесное помещение на втором этаже "Паруса". Ощущение простора должны были создавать зеркала на колоннах, но на деле Фокусу приходилось толкаться с видеооператорами и охранниками. На стойке регистрации журналистам предлагали ознакомиться с папкой подготовленных материалов о нарушениях в ходе выборов – на двух языках: русском и английском.

До объявленного на 20:00 объявления результатов экзит-поллов возле импровизированного пресс-центра можно было встретить народных депутатов Юрия Павленко, Юлию Левочкину и Василия Нимченко. Левочкина и Павленко рассказывали журналистам о грязной кампании, которую вели против партии конкуренты. Нимченко общаться с прессой отказался, демонстрируя при этом хорошее расположение духа. За полчаса до закрытия избирательных участков в штаб пожаловал председатель политсовета партии Виктор Медведчук.

О его скором появлении Фокус узнал из рации одного из охранников возле входа в пресс-центр: "Виктор Владимирович приехал".

Брифинг начался через полчаса после оглашения предварительных результатов экзит-поллов. На сцену вышли 15 представителей списка ОПЗЖ, среди них политики, как известные в прошлом, так и активно действующие в настоящее время. Это Юрий Бойко, Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Сергей Левочкин, Нестор Шуфрич, Александр Качный, Юлия Левочкина, Юрий Павленко, Сергей Ларин, Александр Пузанов, Василий Нимченко, Тарас Козак, Григорий Суркис, а также главный врач киевского роддома N5 Михаил Макаренко и давний соратник Медведчука Юрий Загородний.

Первым слово взял лидер списка Юрий Бойко. По его внешнему виду можно было судить о нервозном состоянии, в котором он пребывает. Бойко говорил недолго, он поблагодарил избирателей, которые, по его словам, выбрали "мир, улучшение благосостояния и построение успешного государства".

Вадим Рабинович в присущей ему манере, с юмором, сказал, что ОПЗЖ еще "не наработала на первое место на выборах".

Выступление Виктора Медведчука было самым продолжительным. Он заявил, что результатом доволен, но не удовлетворен. По его словам, после закрытия участков у партии начался новый этап борьбы за голоса избирателей, но уже в ходе их подсчета.

"Идут нарушения, мы критически относимся к тому, что сделано, к тому, что вы видите сейчас в виде цифр. Нарушения идут от наших бывших коллег из "Оппоблока", – предупредил Медведчук.

Он заявил, что у партии имеется кандидат на должность премьер-министра. Это Бойко, которого социологические опросы называют "лучшим премьером".

Вместе с тем, четкого ответа о формате парламентской работы будущей фракции не прозвучало. Партийные лидеры напоминали, что пять лет работали в оппозиции. При этом, несмотря на второе место, которое ОПЗЖ заняла на выборах, они за портфелями и должностями не гонятся.

По окончании официальной части Бойко поблагодарил партийных активистов, которые принимали участие в кампании. "Спасибо вам, мы вас не забудем и всех отметим. А сейчас извините, нам нужно работать", – сказал он и сошел со сцены.

В кулуарах политики были откровеннее. Сергей Левочкин выразил недовольство тем, что бывшие коллеги из "Оппоблока" отняли у них около трех процентов голосов. При этом на вопрос Фокуса, готова ли ОПЗЖ переманивать к себе во фракцию мажоритарщиков от "Оппоблока", он ответил утвердительно.

"Не исключаю, что примем, хотя в этом пока нет необходимости. С учетом наших мажоритарщиков, у нас будет фракция порядка 50-80 человек", – поделился планами с Фокусом Левочкин.

Рабинович предупреждает, что фракция будет работать в оппозиции.

"Конечно, в оппозиции, по идеологии и по названию", – сказал Рабинович Фокусу.

Позже, общаясь с телерепортером, он сказал о вероятном проведении съезда, который партию переименует, сократив название до двух слов: "За життя". "Название не позволяет быть нам во власти", – пошутил Рабинович.

Следует отметить, что вопрос нарушений на выборах и фальсификации результатов голосования стал основной темой работы штаба в избирательную ночь. В 23:00 на брифинг вышли Юлия Левочкина и Александр Пузанов. Из их слов следует, что Донецкая область является лидером по нарушениям и фальсификациям. При этом политики обращались к председателям и секретарям избирательных участков по имени и фамилии с просьбой обеспечить честность подсчета результатов выборов.

Брифинги и подходы к прессе отдельных политиков были обещаны программой до двух часов ночи, однако в 23:30 прозвучало объявление, что работа штаба окончена, а журналистам необходимо освободить помещение.