Виктор Медведчук с января не получает зарплату народного депутата, — Аппарат Рады

Последнюю депутатскую зарплату в размере 24 тыс. грн подозреваемому в госизмене политику начислили до февральского вторжения россиян.

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Аппарат Верховной Рады Украины в ответе на запрос "Украинских новостей" сообщил, что с февраля по август 2022 года народный депутат Виктор Медведчук не получал зарплату. В последний раз ему начислили заработную плату в размере 24 614 грн в январе. Другие выплаты — надбавки, премии — не начислялись.

В аппарате Рады не пояснили, почему с февраля прекратили выплаты нардепу.

[ + – ] Ответ на запрос о зарплате Виктора Медведчука

Напомним, 21 сентября в рамках последнего обмена пленными России передали Виктора Медведчука — находящегося под следствием народного депутата, лидера оппозиционной платформы "За жизнь".

После обмена в Офисе президента Украины подчеркнули, что это событие показывает, насколько Медведчук важен для России. За нардепа россияне согласились отдать 200 захваченных в плен защитников "Азовстали". Еще в мае Кремль не соглашался обменять Медведчука на военных.

В августе стало известно, что в Украине будут судить организаторов силового переворота, которых координировали российские спецслужбы и члены организации "Украинский выбор", главой которой является подозреваемый в государственной измене Виктор Медведчук. СБУ утверждает, что подозреваемые планировали отстранить от власти президента, а также распустить правительство и парламент.

Государственное бюро расследований Украины 2 июня сообщило о завершении расследования дела о госизмене Медведчука, ему грозит 15 лет заключения. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о задержании нардепа еще в апреле.