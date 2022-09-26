Віктор Медведчук із січня не отримує зарплату народного депутата, — Апарат Ради

Останню депутатську зарплату в розмірі 24 тис. грн підозрюваному в держзраді політику нарахували до лютневого вторгнення росіян.

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Апарат Верховної Ради України у відповіді на запит "Українських новин" повідомив, що з лютого по серпень 2022 року народний депутат Віктор Медведчук не отримував зарплату. Востаннє йому нарахували заробітну плату в розмірі 24 614 грн у січні. Інші виплати — надбавки, премії — не нараховувалися.

В апараті Ради не пояснили, чому з лютого припинили виплати нардепу.

[ + – ] Відповідь на запит про зарплату Віктора Медведчука

Нагадаємо, 21 вересня в межах останнього обміну полоненими Росії передали Віктора Медведчука — народного депутата, який перебуває під слідством, лідера опозиційної платформи "За життя".

Після обміну в Офісі президента України наголосили, що ця подія показує, наскільки Медведчук важливий для Росії. За нардепа росіяни погодилися віддати 200 захоплених у полон захисників "Азовсталі". Ще в травні Кремль не погоджувався обміняти Медведчука на військових.

У серпні стало відомо, що в Україні судитимуть організаторів силового перевороту, яких координували російські спецслужби та члени організації "Український вибір", головою якої є підозрюваний у державній зраді Віктор Медведчук. СБУ стверджує, що підозрювані планували усунути від влади президента, а також розпустити уряд і парламент.

Державне бюро розслідувань України 2 червня повідомило про завершення розслідування справи про держзраду Медведчука, йому загрожує 15 років ув'язнення. Президент України Володимир Зеленський повідомляв про затримання нардепа ще у квітні.