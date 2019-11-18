ВАКС арестовал все имущество Дубневича, – СМИ
2019-11-18 13:01:00
Заседание суда проходило в закрытом режиме
Высший антикоррупционный суд арестовал все имущество народного депутата Ярослава Дубневича.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.
По словам источника, заседание антикоррупционного суда, на котором было арестовано имущество Дубневича, проходило в закрытом режиме.
"Это означает, что решение суда является засекреченным", – сказал источник.
Дубневича подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Ему вменяют нанесение убытков государству в размере 93,277 млн гривен.
По версии следствия, будучи депутатом восьмого созыва и председателем Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич вместе с сообщниками разработал схему по согласованного завышения цены при реализации стрелочной продукции для филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця".
Как ранее сообщал Фокус:
- 31 октября Верховная Рада сняла неприкосновенность с внефракционного депутата Ярослава Дубневича. Представление генпрокурора на разрешение к привлечению к уголовной ответственности поддержали 332 нардепа, разрешение на задержание – 241, разрешение на арест – 229.
- Сразу после голосования генпрокурор Руслан Рябошапка лично сообщил Дубневичу о подозрении.
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Высший антикорсуд избрал Дубневичу меру пресечения в виде залога в 100 млн гривен. Ходатайство генпрокурора Руслана Рябошапки об аресте суд отклонил.
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Адвокат нардепа удивился тому, что суд назначил больший залог, чем просило обвинение, а сам Дубневич заявил, что "не знает, как сможет найти 100 млн грн". "Если не найду, придется сидеть в СИЗО", – добавил он.
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Высший антикоррупционный суд арестовал нардепа Ярослава Дубневича до 31 декабря.
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8 ноября Дубневич вышел из СИЗО, заплатив залог в 90 млн гривен.