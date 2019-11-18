Глава МИД Германии не смог приехать на Донбасс
2019-11-18 21:33:41
Из-за плохих погодных условий
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас не смог приехать на Донбасс из-за плохих погодных условий.
Об этом сообщает DW.
Планировалось, что в понедельник вечером, 18 ноября, министр прилетит в Харьков, а на следующий день на вертолете долетит до района линии разграничения на Донбассе.
Однако из-за сильного тумана 18 ноября в аэропорту Харькова отменяли и задерживали многие рейсы.
В немецком МИДе сообщили, что Маас должен вылететь сразу в Киев 19 ноября. У него запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и главой украинского МИД Вадимом Пристайко.
Хайко Маас намерен обсудить дальнейшие шаги, которые можно было бы воплотить во время саммита "нормандской четверки" 9 декабря.
Как ранее сообщал Фокус:
- В понедельник, 18 ноября, в международном аэропорту "Харьков" из-за сильного тумана отменили несколько рейсов.
- Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что глава МИД Германии Хайко Маас посетит Украину 18-19 ноября.