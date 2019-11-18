Глава МИД Германии не смог приехать на Донбасс

Из-за плохих погодных условий

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас не смог приехать на Донбасс из-за плохих погодных условий.

Об этом сообщает DW.

Планировалось, что в понедельник вечером, 18 ноября, министр прилетит в Харьков, а на следующий день на вертолете долетит до района линии разграничения на Донбассе.

Однако из-за сильного тумана 18 ноября в аэропорту Харькова отменяли и задерживали многие рейсы.

В немецком МИДе сообщили, что Маас должен вылететь сразу в Киев 19 ноября. У него запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и главой украинского МИД Вадимом Пристайко.

Хайко Маас намерен обсудить дальнейшие шаги, которые можно было бы воплотить во время саммита "нормандской четверки" 9 декабря.

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