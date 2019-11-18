Из-за плохой погоды в харьковском аэропорту отменяют и задерживают рейсы

Самолет с сотнями украинских туристов, летевший из Египта в Харьков, едва не разбился из-за сильного тумана

В понедельник, 18 ноября, в международном аэропорту "Харьков" из-за сильного тумана отменили несколько рейсов.

Об этом сообщается на странице аэропорта в соцсети Facebook.

В частности, отменены рейсы Харьков-Киев PS 024 (МАУ), Харьков-Стамбул TK 6882 (Turkish Airlines), Киев-Харьков PS 794 (МАУ), Стамбул-Харьков TK 1473 (Turkish Airlines) и Стамбул-Харьков TK 6881 (Turkish Airlines).

Также задерживается вылет самолета на Шарм-эль-Шейх PQ 7121 (SkyUp Airlines) до 19:50, на Стамбул PC 427 (Pegasus Airlines) - до 17:24. Рейс из Киева PQ 161 (SkyUp Airlines) задержан до 18:40.

Кроме того, как пишет местное издание "ГородХ", в воскресенье, 17 ноября, самолет с сотнями украинских туристов, летевший из Египта в Харьков, едва не разбился из-за сильного тумана. Посадить авиалайнер удалось лишь благодаря профессионализму экипажа, при этом самолет совершал посадку два раза.

ЧП произошло во время перелета из Шарм-эль-Шейха в Харьков. Boeing 737 попал в сильный туман и не смог долететь до Харькова из-за нехватки топлива.

Как ранее сообщал Фокус:

На этой неделе в Украине ожидается похолодание, ночи будут морозными. Осадков в ближайший день не ожидается.