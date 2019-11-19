В НАТО связывают возвращение кораблей с выполнением Минских соглашений

Действия РФ могут "помочь достичь определенного прогресса в выполнении Минских соглашений", считают в альянсе

Возвращение Украине захваченных кораблей может в положительном ключе повлиять на выполнение Минских соглашений.

Об этом на пресс-конференции заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Укринформ.

"Возвращение захваченных украинских кораблей – это то, что РФ должна была давно сделать, ведь они не имели права захватывать эти корабли... Это также соответствует международным обязательствам России. Думаю, это хорошая новость", – заявил Столтенберг.

По его словам, такие действия российской стороны могут "помочь достичь определенного прогресса в выполнении Минских соглашений" и поддержать "нормандские" инициативы.

Также Столтенберг добавил, что министры иностранных дел стран-членов НАТО завтра обсудят указанные вопросы.

Как ранее сообщал Фокус:

18 ноября МИД РФ заявило, что Россия передала Украине захваченные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". ВМС Украины подтвердило получение суден.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передача захваченых кораблей "не связана с решением трибунала".

Тем не менее, глава Минобороны Андрей Загороднюк назвал возврат Россией кораблей выполнением решения Морского трибунала.