Зеркаль объяснила, почему отказалась от должности замглавы АП
2019-11-20 10:38:35
Также замглавы МИД подтвердила ранее принятое решение об уходе из МИД
В мае замминистра иностранных дел Елену Зеркаль назначили замглавы ОП, но без ее ведома.
Об этом Зеркаль рассказала в интервью Bihus.Info.
По ее словам, во время инаугурации она общалась с командой президента Владимира Зеленского и поняла, что не с может с ней работать.
"И в то время, когда я об этом говорила, вышел указ. Указ вышел до того момента, как со мной поговорили... Потом мы поговорили и он исчез, я осталась в МИД", – рассказала замминистра.
Также Зеркаль подтвердила свое заявление об уходе из МИД.
"На этой неделе я выполню свое последнее задание – проведу процессуальное слушание в Гааге по новому арбитражу по нашим военным кораблям. И все, как я и обещала", – заявила дипломат.
Свое решение она аргументировала тем, что "не может противостоять (РФ, – ред.), будучи дипломатом внутри МИД, которое выполняет решения президента".
"С точки зрения "дружить с РФ", я не тот персонаж, который про дружбу. Я все-таки "файтер". Я тот, кто ведет переговоры и представляет позицию, отличную от видение россиян", – пояснила Зеркаль.
Как ранее сообщал Фокус:
- 21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой Администрации президента Андрея Богдана, а также четырех его заместителей.
- Однако позже указ о назначении одной из них – Елены Зеркаль – пропал с сайта АП.
- СМИ сообщили, что она якобы соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении РФ, а не замглавы Администрации Богдана.
- Сама Зеркаль заявила, что вопрос – "не в должности", а позже добавила, что ее должность и роль в дипломатической службе не изменились – замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции.