Украину устроит лишь долгосрочный контракт на транзит российского газа, – Гончарук

Премьер подчеркнул, что правительство заинтересовано получить транзит газа с 2020 года на взаимовыгодных условиях

Украинскую сторону устроит подписание лишь долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, в котором будут указаны взаимовыгодные условия для всех сторон.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя официальное предложение "Газпрома" о продлении транзитного контракта с Украиной на год, передает УНИАН.

"Украину устроит долгосрочный контракт, который, с одной стороны, обеспечивает полноценное использование нашей ГТС, а с другой – энергетическую безопасность Украины и Европы", – сказал он, добавив, что промежуточный контракт на год Украину не устроит.

Премьер подчеркнул, что правительство заинтересовано получить транзит газа с 2020 года на взаимовыгодных условиях.

"Мы должны получить не какой-то промежуточный вариант на один год, чтобы россияне могли закончить свою инфраструктуру (обходные газопроводы, – ред.) и потом политически давили на европейские страны и Украину", – подчеркнул он.

По его словам, Украина хочет прогнозируемых, взаимовыгодных, стабильных условий работы с европейскими партнерами на европейских правилах.

По словам премьера, до конца года оператор газотранспортной системы планирует пройти сертификацию.

"Мы намерены до конца года завершить соответствующую сертификацию и предлагать нашим партнерам контракты на европейских условиях по европейским правилам", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

18 ноября ПАО "Газпром" направило НАК "Нафтогаз Украины" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год с учетом спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.