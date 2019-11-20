Кабмин передал 339 предприятий на приватизацию, – Милованов

В целом Минэкономики согласовало для приватизации 737 госпредприятий различных отраслей

Кабмин принял решение о передаче 339 государственных предприятий от Минэкономики Фонду государственного имущества.

Об этом написал в Facebook министр экономики Тимофей Милованов.

По его данным, в перечне присутствуют и агропредприятия.

"Из этих 339 предприятий ни одно не является стратегическим, не выполняет уникальную сервисную функцию и большинство – в критическом финансовом состоянии (к сожалению). Для эффективной работы они должны быть переданы в частный сектор. Для нас важно привлечь инвестиции для развития этих предприятий и сохранить рабочие места для людей", – написал министр.

По словам Милованова, в целом Минэкономики согласовало для приватизации 737 госпредприятий различных отраслей.

Он также напомнил, что согласно приказу президента Украины и поручению премьер-министра, каждое министерство должно провести анализ имущества и сделать его управление эффективным, в том числе за счет приватизации.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Тимофей Милованов назвал перечень объектов, которые не будут подлежать приватизации. По его словам, приватизация будет происходить по четким критериям, определенная часть предприятий останется в госсобственности.

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил министерствам и другим центральным органам власти ускорить подготовку и уже в этом году передать не менее 500 объектов в Фонд госимущества на приватизацию.

3 октября Рада приняла закон №1054-1, который позволяет приватизацию всех предприятий, кроме стратегических.