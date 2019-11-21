Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией

По словам президента, внешнеполитический курс не должны определять отдельные бизнесмены

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Очакове заявил, что внешнеполитический курс страны должен определять президент, при участии правительства и общества, но не отдельные бизнесмены.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я хотел бы, чтобы я как президент думал о международных отношениях и векторе Украины, а не какой-либо бизнесмен в Украине. Мне кажется, что это правильно. Я, правительство, общество можем говорить об этом, но это все-таки решения государственного уровня", – ответил Зеленский на просьбу прокомментировать высказывания бизнесмена Игоря Коломойского.

На вопрос о том, возможно ли возобновление сотрудничества с Россией в сфере военно-промышленного комплека после прекращения войны на Донбассе, или "придется ждать еще и возвращения Крыма", Зеленский отметил, что ему в целом нравится такой настрой, когда люди думают о том, что будет происходить после окончания войны.

"Это очень хорошо, потому что мы психологически с вами хотим завершить войну в ближайшее время. Я думаю, что правильный ответ, в принципе, человеческий: когда мы закончим войну, вернем все территории, мы будем делать с вами все, что выгодно для экономики Украины, для рабочих мест, для того, чтобы поднимать наши предприятия", – сказал Зеленский.

Недавно Коломойский в интервью New York Times заявил о необходимости улучшения отношений с Россией, поскольку США настроены на "войну с РФ до последнего украинца", а ЕС и НАТО никогда не примут Украину в свой состав. Бизнесмен отдельно добавил, мол российские деньги могут заменить кредиты МВФ: "Мы возьмем $100 млрд у россиян. Я думаю, они хотели бы дать нам эти деньги. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия тогда заявил, что не поддерживает такие лозунги и очень негативно относится к любым попыткам говорить, что нам что-то надо от России.

Как ранее сообщал Фокус:

23 октября глава ОП Андрей Богдан на встрече с послами стран G7 заявил, что никаких оснований для возврата государственного ПриватБанка бывшим акционерам нет.

29 октября президент Владимир Зеленский на инвестиционном форуме в Мариуполе заявил, что правительство не собирается возвращать национализированный в 2016 году ПриватБанк бывшим владельцам.