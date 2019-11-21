САП сообщила мэру Львова Садовому о подозрении

Прокуроры подозревают Садового в превышении полномочий

Специализированная антикорпрокуратура подозревает мэра Львова Андрея Садового в злоупотреблении должностными полномочиями.

Об этом сам Садовый сообщил в видеообращении у себя в Facebook.

По его словам, речь идет о привлечении Львовом в 2015 году инвестора для строительства индустриального парка на "поле, где паслись коровы".

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Инвестор – компания СТР – выделила на проект 54 млн грн.

"Начиная с 2015-2016 годов и далее – блокирование со всех сторон. На уровне государства, генпрокуратуры... За это время СТР уже построила парки в Румынии и других странах", – рассказывает Садовый.

"СТР – третий по объему инвестор, который инвестирует в промышленное имущество. Они намерены создать здесь, во Львове, три тысячи новых рабочих мест. З 2016 года прокуроры ездят, расследуют. Земля стоит. Вот такие реалии", – добавил мэр Львова.

Как ранее сообщал Фокус:

В марте этого года Антикоррупционная прокуратура передала ГПУ представления на снятие неприкосновенности со Скуратовского и Дзензерского. Представление в Верховную Раду так и не было внесено.