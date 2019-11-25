Зеленский подписал закон о незаконном обогащении

Дела о незаконном обогащении будут вести САП и НАБУ, а решения выносить поручат Высшему антикоррупционному суду

Президент Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Об этом свидетельствует информация в карточке проекта закона №1031.

Законопроектом УК дополняется новой статьей 368-5 "Незаконное обогащение".

Теперь приобретение чиновниками активов, которые на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов превышают их доходы, будет наказываться лишением свободы на 5-10 лет с лишением права занимать некоторые должности или проводить определенную деятельность сроком до 3 лет.

По активами понимаются денежные средства, имущественные права, нематериальные активны (в т.ч. криптовалюты), а также работы и услуги, предоставленные чиновнику.

Дела о признании приобретения активов необоснованным будет рассматривать Высший антикоррупционный суд.

Как ранее сообщал Фокус:

КСУ 26 февраля признал не соответствующей Основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что статья о незаконном обогащении чиновников не была эффективной на деле.

28 февраля президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду в качестве неотложного новый законопроект о наказании для чиновников за незаконное обогащение. Также альтернативные депутаты подали альтернативные законопроекты.

МВФ, США и ЕС в Украине назвало все зарегистрированные законопроекты несовершенными и попросили депутатов отложить их рассмотрение.

В команде Зеленского заявили, что уголовная ответственность за незаконное обогащение будет восстановлена.

31 октября Рада вернула в Уголовный кодекс статью за незаконное обогащение.