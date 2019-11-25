Зеленский подписал закон о незаконном обогащении

2019-11-25 20:08:06

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Дела о незаконном обогащении будут вести САП и НАБУ, а решения выносить поручат Высшему антикоррупционному суду

Президент Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Об этом свидетельствует информация в карточке проекта закона №1031.

Законопроектом УК дополняется новой статьей 368-5 "Незаконное обогащение".

Теперь приобретение чиновниками активов, которые на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов превышают их доходы, будет наказываться лишением свободы на 5-10 лет с лишением права занимать некоторые должности или проводить определенную деятельность сроком до 3 лет.

По активами понимаются денежные средства, имущественные права, нематериальные активны (в т.ч. криптовалюты), а также работы и услуги, предоставленные чиновнику.

Дела о признании приобретения активов необоснованным будет рассматривать Высший антикоррупционный суд.

Как ранее сообщал Фокус:

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