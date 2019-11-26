НАБУ пришло с обысками ко львовским полицейским
2019-11-26 17:28:45
В бюро подозревают чиновников ГУ МВД во Львовской области в злоупотреблениях при строительстве жилья для правоохранителей
НАБУ пришло с обысками в Главупраление Нацполиции Львовской области.
Об этом сообщает пресс-служба антикоррупционного бюро.
Все следственные действия санкционированы, уверяют в НАБУ.
Детективы подозревают чиновников Главного управления МВД во Львовской области в злоупотреблениях при строительстве жилья для правоохранителей.
Предварительно дело квалифицировали по ч.2 ст.364 УК. Расследование НАБУ ведет еще с июля 2019 года.
Никакими подбробностями ни НАБУ, ни Нацполиция пока не делятся – ссылаются на тайну следствия.
Как ранее сообщал Фокус:
- Сегодня детективы НАБУ также задержали 10 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства. Среди задержанных – 7 таможенников.
- 14 ноября бюро приходило с обыском и в Офис президента. Тогда свои действия НАБУ аргументировало расследованием дела о мошенничестве сотрудника ОП Светланы Кондзели.
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