Зеркаль рассказала, когда уволится из МИД

2019-11-27 12:49:15

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Зеркаль сказала, что "всегда остается в процессах", даже если формально по ним уже не работае

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль планирует написать заявление на увольнение 28 ноября.

Об этом сообщает Укринформ.

"Я возвращаюсь в Киев в среду, в четверг я подаю заявление", – сказала Зеркаль. На данный момент, она находится в Берлине.

Она сказала, что "всегда остается в процессах", даже если формально по ним уже не работает.

"У нас нет преемников, людей, которые могут прийти и понимать, что они делают. Ведь когда эксперты становятся министрами – это хорошо, но у них остается менталитет экспертов", – добавила Зеркаль.

Как ранее сообщал Фокус:

  • СМИ сообщили, что она якобы соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении РФ, а не замглавы Администрации Богдана.
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