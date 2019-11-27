ВАКС назначил Садовому залог в миллион гривен

САП просила для мэра Львова залог в 50 млн грн, а сам Садовый говорил, что не сможет насобирать такую сумму

Высший антикоррупционный суд избрал мэру Львова Андрею Садовому меру пресечения в виде залога в размере 156 000 550 гривен. Об этом из зала суда сообщает Hromadske.

Кроме того, суд обязал Садового "прибывать к детективу, прокурору, судье по каждому требованию".

Садовый обязан сообщать об изменении своего места жительства или места работы, а также "воздержаться от общения" с другими фигурантами дела касательно обстоятельств производства.

Залог необходимо внести в течение 5 дней.

САП просила назначить Садовому меру пресечения в размере в 50 млн грн. Мэр Львова в свою очередь говорил, что не сможет насобирать такую сумму.

В ходе судебного заседания взять на поруки Садового предложили мэр Киева Виталий Кличко, внефракционный нардеп Павел Бакунец.

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Напомним, 21 ноября САП сообщила о подозрении мэру Львова и и.о. директора департамента градостроения Львовского горсовета Сергею Коровайнику, который в 2015 году занимал должность руководителя управления земельных отношений. Им инкриминируют злоупотребление властью (ч. 2 ст. 364 УК Украины) при продаже в 2015 году земли в Рясном под Львовом под индустриальный парк, который должна была построить нидерландская компания CTP.

Дело было открыто еще в 2015 году. В 2016 году в рамках расследования уже проводились обыски в горсовете, а самого Садового в 2017 году вызывали на допрос в ГПУ.

По версии следствия, что стоимость продажи земли (52,5 млн грн) была слишком низкой, в результате чего государству были нанесены убытки на 93,5 млн грн. Также прокуроры утверждают, что 23,49 га в 2015 году продали с нарушениями требований действующего законодательства без аукциона по заниженной стоимости, как земли промышленности.

При этом, по данным следствия, сам земельный участок вообще не принадлежит территориальной общине Львова, а относится к Рясно-Русскому сельсовету, как земля сельскохозяйственного назначения.

Во львовской мэрии в свою очередь настаивают настаивают, что соседние европейские страны продают инвесторам землю под промышленное производство еще дешевле, поскольку заинтересованы в развитии экономики, земля на самом деле принадлежит общине Львова, а уголовное производство только тормозит строительство индустриального парка.

Как ранее сообщал Фокус: