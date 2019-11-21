Садового подозревают в махинациях с землей на 93,5 миллиона гривен, – САП

К силовикам обратились более 60 людей с заявлениями о незаконном отчуждении их земли

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении чиновникам Львовского горсовета за злоупотребление властью, в том числе мэру Андрею Садовому. Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

Отмечается, что злоупотребления чиновников во время операций с землей на территории Рясно-Русской Львовской области нанесли ущерб местным жителям и государству на сумму в 93,5 млн гривен.

В частности, в 2015 году к силовикам обратились более 60 людей с заявлениями о незаконном отчуждении их земли.

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Правоохранители установили, что действительно более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета в нарушение требований действующего законодательства без проведения аукциона по заниженной стоимости.

Также сообщается, что этот участок вообще не принадлежал Львовской территориальной общине, а фактически использовался в качестве огородов и находился в собственности сельского совета Рясно-Русской.

Чиновники подозреваются в совершении по статьям организация злоупотребления и злоупотребления властью или служебным положением (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

"Сразу после вручения подозрений, прокурорами САП вручено ходатайство об избрании указанным лицам меры пресечения", – добавили в САП.

Как ранее сообщал Фокус:

Специализированная антикорпрокуратура подозревает Садового в злоупотреблении должностными полномочиями. Садовой уточнил, что подозрение касается дела о строительстве индустриального парка в Рясном.

Детективы НАБУ задержали участников преступной группы, среди которых – сотрудница Офиса президента, по подозрению в получении неправомерной выгоды.