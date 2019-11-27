Задержание Вадима Альперина. Что известно о "крестном отце контрабанды" в Украине

Сегодня на входе в Специализированную прокуратуру сотрудниками НАБУ был задержан одесский бизнесмен Вадим Альперин, которого вчера президент назвал "крестным отцом контрабанды". Фокус рассказывает, что известно об этом деле

От "Фаины" до НАБУ

Вадим Альперин - не медийный человек. Из открытых источников известно, что он уроженец Одессы. Детство и юность его прошли в коммуналке, позже он жил в поселке Котовского на окраине Одессы. В 1990-х годах начал заниматься бизнесом. По некоторым данным, стартовый капитал Альперин сколотил на нелегальной торговле алкоголем. В начале нулевых он на несколько лет выехал из Одессы, приостановив свой бизнес, но вскоре вернулся.

Альперин совершенно непубличный человек, в Сети мало его фото, а свою страницу в Facebook он создал только недавно.

Единственное фото, которое было в профиле Вадима Альперина

Впервые его имя всплыло в СМИ в 2008 году, когда сомалийские пираты захватили украинское судно "Фаина". Оно следовало под флагом Белиза в Кению и перевозило военную технику, в частности около 30 танков Т-72, запчасти к бронетехнике. Hа борту находился 21 член экипажа: 17 из них - граждане Украины, 3 - России, 1 - Латвии. Тогда оказалось, что собственник судна - Альперин. Пираты требовали выкуп 30 миллионов долларов. Кения на переговоры не шла. Альперин предложил 3,2 миллиона долларов. Пираты согласились. "Фаину" спасли, а моряки вернулись домой после двух месяцев плена.

Скандал с "Фаиной" на бизнес Альперина не повлиял. Он занялся импортом товаров из Китая, которые позже отправлялись на одесский "7-й километр" и харьковский рынок "Барабашово".

Всплыло имя Альперина очередной раз в 2017 году. В августе на Киевской таможне ГФС провела ряд проверок, в результате которых было задержано семь контейнеров с тканями при попытке растаможить груз путем подмены кодов и занижения таможенной стоимости. Уже в октябре НАБУ совместно с ГФС арестовало счета фирм-импортеров на 450 миллионов гривен. А 24 ноября генпрокурор Юрий Луценко сообщил о попытке подкупа сотрудника НАБУ рекордной взяткой. По его словам, "известный одесский контрабандист" Альперин предложил 880 тыс. долларов руководителю главного подразделения детективов Андрею Калужинскому за снятие ареста с упомянутых выше 450 млн грн.

Агент НАБУ Евгений Шевченко, который принимал участие в расследовании дела Альперина, позже рассказывал подробности организованной бизнесменом схемы: "Альперин импортировал товар в огромных количествах, из Китая в основном. Схема очень простая. К примеру, завозится обувь - пара в реальности стоит 10 долларов, но он подделывает документы и заявляет на таможне стоимость всего в 10 центов — то есть в сто раз меньше. Таможня все равно оценивает пару этой обуви в 10 долларов и Альперин оплачивает налоги в полном объеме, но потом идет со своими фиктивными документами в продажный суд и возвращает себе все ранее оплаченные налоги".

В итоге 30 ноября 2017 года Печерский райсуд арестовал Альперина с правом выхода под залог в размере 21 млн грн. Сумму вскоре внесли и он вышел на свободу, а в январе 2018 года апелляционный суд уменьшил залог в 150 раз - до 141 тыс. грн. После этого одесский бизнесмен на полтора года снова выпал из медиаполя.

Вадим Альперин в суде в 2017 году

Титул от президента

26 ноября сотрудники НАБУ задержали и.о. начальника Киевской городской таможни Сергея Тупальского, который с октября 2018 года по март 2019 года возглавлял Одесскую таможню. Всего вчера задержали 10 человек. Семь из них - бывшие и действующие сотрудники таможни и ГФС, еще три - представители коммерческих компаний. СМИ сразу сообщали, что задержания связаны с расследованием в отношении Альперина, но подтверждение эта информация получила только вечером. И сразу - от президента Владимира Зеленского. Он рассказал, что во время спецоперации по выявлению коррупционеров на таможне от правоохранителей сбежал "такой себе господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украине".

"Прошу всех подключится и помочь ему найти дорогу в НАБУ. Или помочь правоохранителям найти господина Альперина. С меня лично - ценный подарок тому, кто поможет долгожданной встрече контрабандиста с законом", - написал президент.

Но Вадим Альперин объявился сам. Его адвокат Андрей Федур вскоре после обращения президента пообещал на следующий день вместе с клиентом явится в САП. Позже аналогичное обещание появилось на странице Альперина в Facebook.

Прокомментировал адвокат и титул "крестного отца", которым президент наградил Альперина. Федур процитировал определение термина "контрабанда" из 201 статьи Уголовного Кодекса и заявил, что его клиент не из этого "бизнеса".

"Поэтому он точно не контрабандист, как вчера громко об этом было объявлено. Понятно, что следствию придется подыскивать ему какую-то другую статью, и это будет не 201 УК Украины", - отметил адвокат.

27 ноября Федур и Альперин, как и обещали, пришли в САП. "Крестный отец" даже успел запостить в соцсети фото на фоне таблички Анктикоррупционной прокуратуры. А как только он зашел в здание, его сразу задержало НАБУ.

Подробности дела антикоррупционные органы не разглашают. В небольшом пресс-релизе на сайте НАБУ коротко указано, что следствие считает Альперина главой преступной организации, которая совершала махинации с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам. Убытки государству от таких действий оценили в 77,7 млн грн.

При этом Альперину и другим задержанным инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (уклонение от налогов в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление воастью или служебными полномочиями) УК Украины. В скором времени суд назначит им меру пресечения.