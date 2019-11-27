Боевики перед встречей "четверки" не выполнили свои обязательства, – пресс-секретарь Кучмы

2019-11-27 20:07:50

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Боевики не создали условий для работы КПВВ Золотое и не пустили наблюдателей ОБСЕ на неподконтрольную территорию Донбасса

Украина выполнила договоренности лидеров стран-участник "Нормандского формата" от октября 2016 года, а боевики – нет.

Об этом в Facebook пишет пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Так, Украина выполнила свои обязательста по разведению сил в Золотом, Петровском и Станице Луганской. 

Также украинская сторона построила мост у Станицы и решила вопрос с водоснабжением в Луганской области.

А боевики так и не пустили международных наблюдателей ОБСЕ на всю неподконтрольную территорию Донбасса, как и не пустили представителей Красного креста к военнопленным.

Также боевики не создали условий для работы КПВВ Золотое.

"Таким образом, накануне встречи в "Нормандском формате" украинская сторона выполнила взятые на себя обязательства, исполнение которых было под личным контролем президента Владимира Зеленского", – пишет Олифер.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.
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