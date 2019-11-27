Боевики перед встречей "четверки" не выполнили свои обязательства, – пресс-секретарь Кучмы

Боевики не создали условий для работы КПВВ Золотое и не пустили наблюдателей ОБСЕ на неподконтрольную территорию Донбасса

Украина выполнила договоренности лидеров стран-участник "Нормандского формата" от октября 2016 года, а боевики – нет.

Об этом в Facebook пишет пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Так, Украина выполнила свои обязательста по разведению сил в Золотом, Петровском и Станице Луганской.

Также украинская сторона построила мост у Станицы и решила вопрос с водоснабжением в Луганской области.

А боевики так и не пустили международных наблюдателей ОБСЕ на всю неподконтрольную территорию Донбасса, как и не пустили представителей Красного креста к военнопленным.

Также боевики не создали условий для работы КПВВ Золотое.

"Таким образом, накануне встречи в "Нормандском формате" украинская сторона выполнила взятые на себя обязательства, исполнение которых было под личным контролем президента Владимира Зеленского", – пишет Олифер.

Как ранее сообщал Фокус:

15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции. 18 ноября дату встречи подтвердили и в Кремле.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита в "Нормандском формате".

Хотя помощник Путина Юрий Ушаков говорит о противоположном: "Отдельная встреча Путина и Зеленского на саммите "нормандской четверки" в Париже может состояться".

27 ноября, на встрече со своим литовским коллегой, президент Зеленский заявил, что не ожидает по итогам встречи "нормандской четверки" в Париже "больших побед или прекращения войны завтра".