Политика
"Остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком". Зеркаль написала заявление об увольнении
252
Елена Зеркаль занимала должность замглавы МИД с 21 августа 2014 года
Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль написала заявление на увольнение по собственному желанию.
Об этом Зеркаль написала в Facebook.
"Сегодня я хочу поблагодарить всех и каждого, с кем мне пришлось работать эти пять незабываемых лет. Вы невероятные и каждый оставил свой уникальный след в моей жизни! Я ухожу с должности заместителя министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком", – сообщила она.Важно
РФ пытается сделать слушания "морского дела" в Гааге закрытыми, – Зеркаль
Зеркаль была назначена на должность заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции 21 августа 2014 года.
Как ранее сообщал Фокус:
- 21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой Администрации президента Андрея Богдана, а также четырех его заместителей.
- Однако позже указ о назначении одной из них – Елены Зеркаль – пропал с сайта АП.
- СМИ сообщили, что она якобы соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении РФ, а не замглавы Администрации Богдана.
- Сама Зеркаль заявила, что вопрос – "не в должности", а позже добавила, что ее должность и роль в дипломатической службе не изменились – замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции.
- Она рассказала, что в мае ее назначили замглавы ОП, но без ее ведома.