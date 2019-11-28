Зеленский поговорил с Меркель по телефону, обсудили подготовку к саммиту

Это уже седьмая по счету беседа двух лидеров за последние месяцы

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель в четверг, 28 ноября, провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Во время разговора были обсуждены вопросы подготовки встречи в нормандском формате 9 декабря этого года", – говорится в сообщении.

Других деталей разговора в Офисе Президента не сообщили.

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил в Twitter, что это уже седьмая по счету беседа двух лидеров за последние месяцы. По его словам, в Украине высоко ценят поддержку Германии.

"Состоялся телефонный разговор президента Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Это уже седьмая по счету беседа двух лидеров за последние месяцы. В Украине высоко ценят поддержку Германии", – написал посол.

Как ранее сообщал Фокус:

15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции. 18 ноября дату встречи подтвердили и в Кремле.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.

В Париже может состоятся отдельная встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках саммита "нормандской четверки".