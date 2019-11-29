НАБУ просило продлить арест Грымчаку из-за "должности министра в Л/ДНР"

В НАБУ говорят, что экс-глава МинВОТ якобы говорил, что ему предлагали должность в ОРДЛО. Защита отрицает: "Детективы услышали то, что хотели услышать"

Детективы НАБУ просили суд продлить арест для экс-главы МинВОТ Юрия Грымчака из-за того, что ему якобы предлагали должность министра в "Л/ДНР".

Об этом сообщает УП, ссылаясь на текст постановления Апелляционной палаты Высшего антикорсуда.

Так, в постановлении говорится, что "есть риска сокрытия Грымчака от органов предварительного расследования и/или суда".

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Такой риск НАБУ обосновывало в том числе возможным выездом подозреваемого на территорию РФ или в ОРДЛО, поскольку, "со слов Грымчака, он получил предложение должности министра в нем. Также близкое лицо Грымчака владеет квартирой в Донецке".

Адвокат Грымчака, в свою очередь, говорил, что его подзащитный включен в санкционный список РФ, поэтому выезд в Россию или ОРДЛО для него невозможен.

К аргументам защиты суд отнесся критически, поскольку санкции не предусматривают запрет на пересечение границы с РФ, а связаны с применением экономических мер. Таким образом, суд не удовлетворил апелляцию защиты Грымчака.

Адвокат экс-главы МинВОТ Дмитрий Мельник также отметил, что детективы "вырвали слова из контекста, исказили факты" и услышали то, что хотели услышать.

"Грымчак не давал никаких показаний. Все это, о чем идет речь, это материалы негласных следственных розыскных действий. И там Грымчак сказал, что ему предложили должность в МинВОТ", – говорит Мельник.

"Он сказал там дословно "на той стороне". Имелось в виду, что на той стороне – это по бульвару Леси Украинки, через дорогу. Там, где он сидел, – это было на одной стороне, а сам министр сидел на другой стороне бульвара Леси Украинки в Киеве", – добавил он.

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