Онищенко в середине декабря вернется в Украину, – СМИ

Беглый нардеп проиграл все суды и якобы согласился сдаться Киеву по рекомендации испанских и украинских властей

Беглый депутат Александр Онищенко вернется в Украину 13 декабря, на условиях добровольной экстрадиции.

Об этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на источник в Генпрокуратуре.

Ранее Онищенко отправил изданию Kyiv Post фото билета на самолет лоукостера Ryanair, который 13 декабря вылетает из Барселоны в Киев.

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"Верю, что пришло время", – добавил он в комментарии журналистам.

Беглый депутат также заявил, что у него есть документы, на основании которых он может вернуться в Украину в любое время.

Впрочем, издание уточняет: на самом деле в документе говорится, что Онищенко согласился сдаться Киеву по рекомендации испанских и украинских властей, а также Интерпола.

Как ранее сообщал Фокус:

Александр Онищенко бежал из Украины в 2016 году и находится в розыске. В том же году Рада дала согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности, его задержание и арест.