Украина может потерять несколько областей, – председатель Госдумы РФ

Вячеслав Володин считает, что из-за "притеснения малых народов" из cостава Украины может выйти ряд областей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "проявление национализма и притеснение малых народов" может привести к выходу из состава Украины некоторых областей. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Володин сделал свое заявление после того, как 28 ноября украинская делегация сорвала выступление на форуме ООН по вопросам меньшинств незаконно избранного в Госдуму РФ от аннексированного Крыма Руслана Бальбека, с нарушением процедур включенного в состав российской делегации, уточняет Укринформ.

По мнению Володина, украинским властям нужно осознавать возможную потерю "некоторых областей" и "не допускать нарушения прав и свобод" проживающих в стране этнических групп.

Важно

Не верь, не бойся, не проси. Почему Киев зря надеется на "нормандский формат"

"Новой власти Киева стоит начать не с позиции обид и претензий, а с позиции устранения ошибок", – считает Володин.

Он добавил, что в Украине нужно изменить отношение к правам этнических групп.

Стоит также отметить, что в Крыму считают "мракобесием" поведение Украины в ООН.

В частности, так называемый глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям парламента Крыма Юрий Гемпель назвал поведение представителей делегации Украины "очередными глупостями".

"Они боятся правды, поэтому стремятся любыми путями не пустить крымчан к микрофону", – сказала Гемпель.

В свою очередь, бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин назвал Руслана Бальбека "фейковым делегатом" в ООН.

"В конце заседания по процедуре дают слово дипломатам делегаций, желающим высказаться. И тут вместо российского дипломата начал выступать "депутат Госдумы" Руслан Бальбек, который выплеснул поток российской пропаганды", – отметил Бабин.

По словам Бабина, украинский дипломат по процедуре начал возражать против выступления Бальбека, подчеркивая, что это фейковый делегат, он нарушает резолюции ГА ООН и вообще не имеет права представлять Россию.

"А я, в рамках общепринятых парламентских процедур, не нарушая правил, начал громко стучать по столу, портя выступление коллаборациониста "на картинку" и заглушая его слова", – сказал Бабин.

По его словам, в результате выступление Бальбека было сорвано – и "только настойчивость председательствующей позволила ему скороговоркой что-то там договорить".

Как ранее сообщал Фокус:

Украина предупреждала ООН о недопустимости участия представителей оккупационной "крымской власти" в Форуме по вопросам меньшинств.