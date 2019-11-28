Украина на всякий случай отправила в ООН ноту против представителей Крыма на форуме в Женеве
Форум по вопросам меньшинств – открытая площадка, но участие "властей" Крыма в нем для Украины не желательно
Украина предупредила ООН о недопустимости участия представителей оккупационной "крымской власти" в Форуме по вопросам меньшинств.
Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства Украины в Женеве.
28-29 ноября в Женеве пройдет 12-я сессия Форума по вопросам меньшинств.Важно
Это мероприятие – открытая площадка для участия представителей государств, международных организаций и гражданского общества.
В то же время, украинская сторона решила направить ООН перентивную вербальную ноту против возможного участия в Форуме "представителей оккупационных властей Крыма и их пособников".
"Постоянное представительство продолжает проводить соответствующую разъяснительную работу с привлечением международных партнеров", – говорится также в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 октября Эрдоган впервые принял делегацию РФ с крымскими "депутатами", которые представляли аннексированный Крым.
- В МИД Украины уже отреагировали и выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией. Также Украина направила Турции ноту протеста, а турецкого посла уже вызвали в украинское внешнеполитическое ведомство.
- А депутат от "Евросолидарности" Мустафа Джемилев заявил, что Эрдоган "понятия не имел", кто такие Поклонская и Бальбек.
- В Меджлисе назвали визит "крымских депутатов" Поклонской и Бальбека в Турцию "досадным недоразумением".