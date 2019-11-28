Разделы
Материалы
Политика

Украина на всякий случай отправила в ООН ноту против представителей Крыма на форуме в Женеве

302
Фото: tass.ru
Фото: tass.ru

Форум по вопросам меньшинств – открытая площадка, но участие "властей" Крыма в нем для Украины не желательно

Украина предупредила ООН о недопустимости участия представителей оккупационной "крымской власти" в Форуме по вопросам меньшинств.

Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства Украины в Женеве.

28-29 ноября в Женеве пройдет 12-я сессия Форума по вопросам меньшинств.

Важно
У Зеленского рассказали о работе по возвращению Крыма

Это мероприятие – открытая площадка для участия представителей государств, международных организаций и гражданского общества.

В то же время, украинская сторона решила направить ООН перентивную вербальную ноту против возможного участия в Форуме "представителей оккупационных властей Крыма и их пособников".

"Постоянное представительство продолжает проводить соответствующую разъяснительную работу с привлечением международных партнеров", – говорится также в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус: