Украина на всякий случай отправила в ООН ноту против представителей Крыма на форуме в Женеве

Форум по вопросам меньшинств – открытая площадка, но участие "властей" Крыма в нем для Украины не желательно

Украина предупредила ООН о недопустимости участия представителей оккупационной "крымской власти" в Форуме по вопросам меньшинств.

Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства Украины в Женеве.

28-29 ноября в Женеве пройдет 12-я сессия Форума по вопросам меньшинств.

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Это мероприятие – открытая площадка для участия представителей государств, международных организаций и гражданского общества.

В то же время, украинская сторона решила направить ООН перентивную вербальную ноту против возможного участия в Форуме "представителей оккупационных властей Крыма и их пособников".

"Постоянное представительство продолжает проводить соответствующую разъяснительную работу с привлечением международных партнеров", – говорится также в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

11 октября Эрдоган впервые принял делегацию РФ с крымскими "депутатами", которые представляли аннексированный Крым.

В МИД Украины уже отреагировали и выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией. Также Украина направила Турции ноту протеста, а турецкого посла уже вызвали в украинское внешнеполитическое ведомство.

А депутат от "Евросолидарности" Мустафа Джемилев заявил, что Эрдоган "понятия не имел", кто такие Поклонская и Бальбек.