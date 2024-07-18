Не согласовали вранье: Лавров и Небензя озвучили разные версии удара по "Охматдету"

По словам постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы, россиянам следует чаще "набирать своего шефа в Москве", чтобы сверять между собой пропаганду.

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8 июля оккупанты ударили ракетой по детской больнице "Охматдет" в Киеве и россияне пытались перенести свою вину за произошедшее на Украину. Однако пропагандисты не согласовали между собой одинаковые версии, заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Дело в том, как говорится в сообщении, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и постпред РФ при ООН Василия Небензя не смогли согласовать пропагандистские нарративы касаемо удара по детской больнице, поэтому противоречили друг другу.

"Еще в феврале 2022 г. на заседаниях Совбеза я советовал Небензе чаще набирать своего шефа в Москве и сверять с ним свое вранье в Нью-Йорке. Вот и на этот раз версия Лаврова о том, что именно российская ракета, ее обломки попали в "Охматдет", озвученная им в ООН 17 июля, не совпала с болтовней Небензи 9 июля на Совбезе ООН", — написал Сергей Кислица.

Украинский представитель в ООН напомнил, что тогда он заявил, что на размещенных украинскими пользователями видео якобы видно, что без "каких-либо повреждений и препятствий в район детской больницы прилетает одинокая ракета ПВО Украины", что не соответствует действительности.

Россиянин убежден, что это "нельзя ни с чем перепутать".

В то же время, Сергей Лавров спустя время заявил, что оккупанты якобы не наносят удары по гражданской инфраструктуре.

"Вот, недавно, когда мы наносили удары по военной и связанной с военным блоком энергетической инфраструктуре одна из этих ракет была сбита украинской противовоздушной системой …. и обломки этой ракеты упали на детский госпиталь в Киеве "Охматдет", — цитирует Лаврова Кислица.

Напомним, 13 июля сообщалось, что врачи рассказали, как удалось спасти детей от ракет РФ в больнице "Охматдет". По словам медиков, маленьких пациентов из отделения токсикологии и диализа успели вывести в укрытие, а вот врач-нефролог, которая пошла проверить, никто вдруг не остался в опасности — погибла.