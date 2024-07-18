Не погодили брехню: Лавров і Небензя озвучили різні версії удару по "Охматдиту"

За словами постпреда України при ООН Сергія Кислиці, росіянам слід частіше "набирати свого шефа в Москві", щоб звіряти між собою пропаганду.

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8 липня окупанти вдарили ракетою по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві і росіяни намагалися перенести свою провину за подію на Україну. Однак пропагандисти не узгодили між собою однакові версії, заявив постпред України при ООН Сергій Кислиця на своїй сторінці в соціальній мережі Х (колиш. Twitter).

Річ у тім, як ідеться в повідомленні, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і постпред РФ при ООН Васілій Небензя не змогли узгодити пропагандистські наративи стосовно удару по дитячій лікарні, тому суперечили один одному.

"Ще в лютому 2022 р. на засіданнях Радбезу я радив Небензі частіше набирати свого шефа в Москві і звіряти з ним свої побрехеньки в Нью-Йорку. Ось і цього разу версія Лаврова про те, що саме російська ракета, її уламки потрапили до "Охматдиту", озвучена ним в ООН 17 липня, не збіглася з балаканиною Небензі 9 липня на Радбезі ООН", — написав Сергій Кислиця.

Український представник в ООН нагадав, що тоді він заявив, що на розміщених українськими користувачами відео нібито видно, що без "будь-яких ушкоджень і перешкод у район дитячої лікарні прилітає самотня ракета ППО України", що не відповідає дійсності.

Росіянин переконаний, що це "не можна ні з чим переплутати".

Водночас Сергій Лавров згодом заявив, що окупанти нібито не завдають ударів по цивільній інфраструктурі.

"Ось, нещодавно, коли ми завдавали ударів по військовій і пов'язаній із військовим блоком енергетичній інфраструктурі, одна з цих ракет була збита українською протиповітряною системою …. і уламки цієї ракети впали на дитячий госпіталь у Києві "Охматдит", — цитує Лаврова Кислиця.

Нагадаємо, 13 липня повідомлялося, що лікарі розповіли, як вдалося врятувати дітей від ракет РФ у лікарні "Охматдит". За словами медиків, маленьких пацієнтів із відділення токсикології та діалізу встигли вивести в укриття, а ось лікарка-нефрологиня, яка пішла перевірити, чи ніхто раптом не залишився в небезпеці, — загинула.