Азербайджан направил ноту протеста в МИД РФ после эфира пропагандистского ток-шоу (видео)

В эфире программы "Большая игра" показали карту Нагорного Карабаха с подписью "Нагорно-Карабахская республика", а одна из гостей студии сказала, что Карабах — это армянская земля.

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Посольство Азербайджана в России направило ноту протеста в Министерство иностранных дел РФ в связи с высказываниями российских пропагандистов в эфире программы "Большая игра", которые ставили под сомнение территориальную целостность Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского посольства в РФ.

Российские пропагандисты в ходе обсуждения миссии наблюдателей ЕС в Армению договорились до открытых заявлений о том, что Карабах — это армянская земля. При этом в студии показали карту, на которой была изображена территория Нагорного Карабаха с подписью "Нагорно-Карабахская республика".

В связи с этим в документе говорится, что гости ток-шоу в своих открытых антиазербайджанских выступлениях поставили под сомнение территориальную целостность Азербайджанской Республики и исказили правительственную карту.

"В ноте было особо подчеркнуто, что гости ток-шоу своими выступлениями провоцируют реваншистские силы в армянском обществе, реанимируют оставшийся в прошлом конфликт и открыто поддерживая сепаратизм, сеют вражду между двумя народами", — сообщили в посольстве.

Азербайджанские дипломаты подчеркнули, что член фракции "Единая Россия" и ведущий программы Вячеслав Никонов стал соучастником данного "спектакля", а его поведение, как представителя правящей партии РФ наносит ущерб союзническим отношениям двух государств.

В связи с этим азербайджанская сторона потребовала принять срочные меры по пресечению подобных провокаций представителей росСМИ, которые транслируют сепаратистские нарративы.

[ + – ] В эфире пропагандистского шоу Наталья Нарочницкая сказала, что Карабах - это армянская земля (смотреть с 54:45)

Ранее сообщалось, что российский пропагандист и ведущий российского государственного телеканала RT Антон Красовский призвал убивать украинских детей. В эфире государственного телеканала RT он заявил, что тех детей, которые говорят о российской оккупации Украины нужно "топить в Тисине" и "жечь в смерековых хатах".

Кремлевские пропагандисты открыто начали говорить о том, что Украину нужно отправить в "Средневековье". По словам аналитика Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Ирины Субботиной после массированного российского ракетного обстрела Украины 10 и 11 октября в росСМИ прозвучали идеи о том, что такие удары должны стать регулярными.