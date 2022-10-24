Азербайджан надіслав ноту протесту в МЗС РФ після ефіру пропагандистського ток-шоу (відео)

В ефірі програми "Большая игра" показали карту Нагірного Карабаху з підписом "Нагірно-Карабаська республіка", а одна з гостей студії сказала, що Карабах — це вірменська земля.

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Посольство Азербайджану в Росії надіслало ноту протесту до Міністерства закордонних справ РФ у зв'язку з висловлюваннями російських пропагандистів в ефірі програми "Большая игра", які ставили під сумнів територіальну цілісність Азербайджану. Про це повідомляє пресслужба азербайджанського посольства в РФ.

Російські пропагандисти під час обговорення місії спостерігачів ЄС у Вірменії договорилися до відкритих заяв про те, що Карабах — це вірменська земля. Водночас у студії показали карту, на якій було зображено територію Нагірного Карабаху з підписом "Нагірно-Карабаська республіка".

У зв'язку з цим у документі йдеться про те, що гості ток-шоу у своїх відкритих антиазербайджанських виступах поставили під сумнів територіальну цілісність Азербайджанської Республіки та спотворили урядову карту.

"У ноті було особливо підкреслено, що гості ток-шоу своїми виступами провокують реваншистські сили у вірменському суспільстві, реанімують конфлікт, що залишився в минулому, і відкрито підтримуючи сепаратизм, сіють ворожнечу між двома народами", — повідомили в посольстві.

Азербайджанські дипломати підкреслили, що член фракції "Единая Россия" і ведучий програми В'ячеслав Ніконов став співучасником цієї "вистави", а його поведінка, як представника керівної партії РФ, завдає шкоди союзницьким відносинам двох держав.

У зв'язку з цим азербайджанська сторона вимагала вжити термінових заходів щодо припинення подібних провокацій представників росЗМІ, які транслюють сепаратистські наративи.

[ + – ] В ефірі пропагандистського шоу Наталія Нарочницька сказала, що Карабах – це вірменська земля (дивитися з 54:45)

Раніше повідомлялося, що російський пропагандист і ведучий російського державного телеканалу RT Антон Красовський закликав убивати українських дітей. В ефірі державного телеканалу RT він заявив, що тих дітей, які говорять про російську окупацію України, потрібно "топити в Тисині" та "палити у смерекових хатах".

Кремлівські пропагандисти відкрито почали говорити про те, що Україну потрібно відправити у "Середньовіччя". За словами аналітикині Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ірини Суботіної після масованого російського ракетного обстрілу України 10 та 11 жовтня у росЗМІ прозвучали ідеї про те, що такі удари мають стати регулярними.