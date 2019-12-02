Мечты останутся мечтами. Разумков прокомментировал "отделение областей Украины"

Спикер ВР заявил, что украинский народ многонационален, но остается единым

В понедельник, 2 декабря, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что мечты некоторых о развале Украины останутся лишь мечтами. Об этом сообщил Разумков во время заседания согласительного совета парламента, передает Украинская правда.

Так, Разумков прокомментировал слова спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, который предположил, что Украина может потерять несколько своих областей. Причиной этому, по словам Володина, может послужить "национализм и притеснения малых народов".

По мнению спикера ВР, такие заявления не могут остаться без реакции Верховной Рады. Разумков подчеркнул, что некоторые могут "мечтать" о развале Украины, но это ни к чему не приведет.

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"Я хотел бы отметить, что в Украине нет ни малых, ни средних, ни больших народов. В Украине есть украинский народ. Да, он многонациональный, может говорить на разных языках. Но это единый народ и единое государство. Если кто-то надеется, что будут отваливаться, отходить, утрачиваться еще какие-то территории, то это лишь мечты", – заявил Разумков.

Также он подчеркнул, что ВР будет прилагать максимум усилий, чтобы "объединять и консолидировать общество".

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