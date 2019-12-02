В "ДНР" хотят лишить украинский язык "государственного" статуса

Боевики собираются сделать русский единственным "официальным языком"

В так называемой "ДНР" решили отказаться от украинского языка как "государственного", в виду "тесных интеграционных процессов с Россией". Об этом сообщают оккупационные СМИ.

По словам "главы республики" необходимо внести изменения в "Конституцию ДНР", чтобы лишить украинский язык статуса государственного, а русский сделать единственным "официальным языком".

"Глава ДНР Денис Пушилин предлагает внести изменения в статью 10 Конституции "Донецкой народной республики", определив статус русского языка как единственного государственного в республике. Данная необходимость обусловлена интенсивным интеграционным процессом "ДНР" с Российской Федерацией", – говорится в сообщении.

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Пушили также подчеркнул, что "парламенту" оккупированной территории нужно сохранить норму, которая предполагает обязательное изучение русского языка в качестве "государственного".

Украинский же будет преподаваться с учетом пожеланий родителей и возможностей образовательной организации. В частном общении украинский язык запрещать не будут.

Как ранее сообщал Фокус: