В "ДНР" хотят лишить украинский язык "государственного" статуса
Боевики собираются сделать русский единственным "официальным языком"
В так называемой "ДНР" решили отказаться от украинского языка как "государственного", в виду "тесных интеграционных процессов с Россией". Об этом сообщают оккупационные СМИ.
По словам "главы республики" необходимо внести изменения в "Конституцию ДНР", чтобы лишить украинский язык статуса государственного, а русский сделать единственным "официальным языком".
"Глава ДНР Денис Пушилин предлагает внести изменения в статью 10 Конституции "Донецкой народной республики", определив статус русского языка как единственного государственного в республике. Данная необходимость обусловлена интенсивным интеграционным процессом "ДНР" с Российской Федерацией", – говорится в сообщении.Важно
Пушили также подчеркнул, что "парламенту" оккупированной территории нужно сохранить норму, которая предполагает обязательное изучение русского языка в качестве "государственного".
Украинский же будет преподаваться с учетом пожеланий родителей и возможностей образовательной организации. В частном общении украинский язык запрещать не будут.
Как ранее сообщал Фокус:
- Посол Венгрии в Украине заявил, что венграм трудно учить украинский, существует путаница с русским. Иштван Ийдярто считает, что дети в школах должны учиться на родном языке, так они лучше усваивают материал.
- А Всеукраинский радиодиктант без ошибок написали лишь два человека. В 2019 году победителей определяли в трех номинациях.