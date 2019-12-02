Зеленский: "Зраду" разгоняют "мертвые" политики, которые как люди никогда не рождались

Президент призвал украинцев доверится ему накануне встречи в нормадском формате

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев не верить старым политикам, которые говорят, что встреча нормандской четверки завершится "зрадой". Об этом он заявил в видеообращении, записанном в спортзале на беговой дорожке.

"Я хотел бы, чтобы люди, которые поверили нашей команде, не обращали внимание на некоторые политические силы, некоторых политиков, которые, я считаю, как политики уже умерли, а как люди никогда не рождались. Я хочу, чтобы вы не обращали внимания на их лозунги, на какую-то фейковую зраду. Потому что они никому уже не нужны. Они играют на эмоциях. Про них никто не помнит и это единственная возможность для них поймать хайп. Но эта не та тема, на которой можно ловить хайп", – заявил Зеленский в своем видеообращении, во время занятия на беговой дорожке.

Он отметил, что у таких политиков нет возможности завершить войну, вернуть пленных, а за 30 лет коррупционного прошлого они утратили политический рейтинг и доверие людей.

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"Я буду себя более уверенно вести (на встрече в Париже, – ред.), если буду знать, что мне страна доверяет и за моей спиной целый независимый народ", – подчеркнул президент.

Он добавил, что на возвращение Донбасса военным путем никогда не пойдет войну, а конфликт можно решить только дипломатией, в том числе и на переговорах с Путиным.

"Без диалога с Путиным – это как бег на беговой дорожке. Что-то делаешь, калории тратишь, но ты на месте. Мы не хотим быть на месте. Чтобы все закончились, и мы снова были великой страной – Украиной", – подытожил Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус:

15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции. 18 ноября дату встречи подтвердили и в Кремле.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.