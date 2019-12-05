Сайдик сложит полномочия, новым представителем ОБСЕ в ТКГ будет швейцарская дипломатка
2019-12-05 12:32:55
Мартин Сайдик занимал этот пост с июня 2015 года
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак на пленарной сессии Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе заявил, что австрийский дипломат Мартин Сайдик заканчивает работу на посту представителя организации в Трехсторонней контактной группе в Минске. Его заменит швейцарская дипломатка Хайди Грау.
Об этом сообщает Укринформ.
"Я бы хотел выразить свою благодарность за замечательную и ценную работу моему специальному представителю в Украине и в Трехсторонней контактной группе послу Сайдику. А также официально объявить о назначении посла Хайди Грау как его преемника", – сказал Лайчак.
Сайдик был назначен спецпредставителем председателя ОБСЕ в Украине в июне 2015 года вместо Хайди Тальявини.
Посол Хайди Грау возглавляла отдел безопасности человека Федерального департамента иностранных дел Швейцарии с августа 2015 года. В 2012 году она была назначена руководителем целевой группы председательства ОБСЕ. Ранее она занимала несколько дипломатических постов в Берне, Москве и Нью-Йорке.
Как сообщал ранее Фокус:
- Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в свое время изложил суть нового мирного плана для Донбасса, который может быть более эффективным чем Минские договоренности.
- Украина заявила, что план требует доработки и не несет в себе кардинально новых предложений.
- Россия назвала мирный план личным планом Сайдика, который не был одобрен ни одной стороной.