Кравчук о выступлении Вакарчука на "Свободе слова": Впечатление, что я в театре абсурда

Первый президент и лидер "Голоса" поспорили о том, как Зеленский должен вести переговоры в Париже на встрече "четверки"

Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук выступил на ток-шоу "Собода слова" и заявил, что на переговорах в Париже нужно оперировать "не эмоциями, а цифрами и фактами" и что не нужно уговаривать Путина – вместо этого позиции Франции и ФРГ должны быть как можно ближе к украинской.

Слово взял первый президент Украины Леонид Кравчук: "У меня такое впечатление, что я в театре абсурда. Готов подписаться под каждым словом Вакарчука, но у меня к нему вопрос: "Есть у вас документы и факты, что президент Зеленский этого не понимает или он где-то сдает позиции?".

В ответ Вакарчук сказал, что у него есть "много противоречивых фактов", которые он слышал и в публичных, и в непубличных разговорах от разных членов команды президента.

"Я человек взвешенный и точно не собираюсь вредить президенту ради своих личных дивидендов. Я в политику пришел, чтобы делать страну сильнее, меня моя карьера не интересует, я много раз это доказал", – добавил Вакарчук.

"Да, у меня были такие факты, когда глава МИД вчера говорил одно, а сегодня – другое. Когда помощник президента Ермак говорит в одной своей речи несколько вещей, которые противоречат друг другу. Может, это такая хитрая тактика, но с Путиным она не пройдет. Чем больше вы будете с ним играть, тем быстрее он вас переиграет", – заявил лидер "Голоса".

После ответа Вакарчука, Кравчук задал еще один вопрос: "Сейчас много слышу информации, что готовятся акции протеста. Если вы хотите помочь, тогда против кого этот протест?"

На это лидер "Голоса" ответил: "Не считаю это акциями протеста. Это демострация своей гражданской позиции, на это каждый имеет право".

"Не зря люди хотят выйти и показать свою позицию до, а не после (встречи "четверки", – ред.). Чтобы показать эти "красные линии"... Если бы я хотел политизировать этот вопрос, я бы сказал, чтобы они приходили на Майдан уже после. Нужно выразить свою позицию и поддержать этим президента", – отметил он.

Как ранее сообщал Фокус:

15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции. 18 ноября дату встречи подтвердили и в Кремле.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.

"Евросолидарность", "Батькивщина" и "Голос" накануне встречи "четверки" очертили перед президентом Владимиром Зеленским "красные линии".