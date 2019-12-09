Встреча состоится после саммита нормандской четверки

Заместитель председателя Офиса Президента (ОП) Кирилл Тимошенко подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует провести встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным после “нормандского саммита”.

Об этом он сказал сегодня, 9 декабря, во время брифинга в Париже, передает Укринформ.

Тимошенко отметил, что до встречи четырех лидеров в "нормандском формате" Зеленский поговорит тет-а-тет с Макроном и Меркель, а уже по завершении саммита, встретится наедине с Путиным.

“Сначала президент Зеленский проведет две двусторонние встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, после этого – с канцлером Германии Ангелой Меркель. И дальше уже будет встреча в "нормандском формате" четырех лидеров. После встреча в "нормандском формате" четырех лидеров президент Украины Владимир Зеленский проведет двустороннюю встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным”, – сказал Тимошенко.

Как ранее сообщал Фокус:

Встреча лидеров "нормандской четверки" начнется в Париже 9 декабря в 16 часов по местному времени (в 17 часов по киевскому).