Аваков: Путин не готов вернуть Украине границу

Министр внутренних дел Украины допускает совместное патрулирование с "представителями территориальных общин"

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков после "нормандской встречи" заявил, что украинская полиция готова выйти на патрулирование с "представителями территориальных общин", когда незаконные вооруженные формирования покинут ОРДЛО.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В то же время Аваков отметил, что российский президент не готов вернуть украинскую границу.

"Это очень тяжелый переходный период, он продлится полгода или даже год, но мы готовы это пройти. Но это будет потом, когда все со всем согласятся, а пока мы видим, что Путин не готов вернуть нам границу", – сказал Аваков.

Глава МВД считает, что Украина может согласиться на компромисс по контролю над границей и получить его "не за месяц до местных выборов, а, например, за два дня".

"Компромисс может быть: мы не за месяц возьмем границу, а за два дня. Вот у нас есть 408 км границы. Мы будем каждый день уменьшать - и за день до выборов раз. У нас под контролем вся граница. Чем не компромисс?", – заявил Аваков.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца. За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.

Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.