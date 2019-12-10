Зеркаль назвала самым положительным итогом нормандской встречи обмен мнениями по газу "без зрады"
2019-12-10 21:48:50
По словам экс-главы МИД, итоговое коммюнике встречи выглядит лучше, чем она ожидала
Экс-заместитель главы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль назвала позитивным итогом встречи лидеров нормандской четверки обсуждение газового вопроса "без зрады".
Об этом она заявила в эфире телеканала Прямой, передает Интерфакс-Украина.
"Наиболее положительное – это то, что состоялся даже обмен мнениями по газу, который не привел ни к какой зраде. Это очень положительно. На мой взгляд, очень положительно то, что "Нафтогаз" смог озвучить самому Путину результат Стокгольмского арбитража, и что это не политическое решение, его надо выполнять, и ничто не помешает Украине требовать от России компенсацию за убытки, которые причинил "Газпром" в Украине", – сказала Зеркаль.
По ее словам, итоговое коммюнике встречи выглядит лучше, чем она ожидала.
"Из негатива могу сказать, что фиксация "формулы Штайнмайера" уже в коммюнике для меня выглядит немного слишком. Но я так понимаю, что это был компромисс, на который пошли сознательно", – сказала Зеркаль.
Как ранее сообщал Фокус:
- 9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.
- За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.
- Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.
- После саммита президент Зеленский назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".
- Стороны на встрече обсудили и газовые вопросы. Так, история с долгом РФ по арбитражу "снята с обсуждения", заявил президент Украины.
- Следующая встреча "Нормандской четверки" состоится через четыре месяца, ориентировочно в апреле.