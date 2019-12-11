Офис президента поменял текст коммюнике Нормандской встречи
2019-12-11 21:29:30
Предыдущая версия коммюнике сохранилась в кэше Google
На сайте Офиса президента изменили перевод коммюнике по результатам Нормандской встречи 9 декабря в Париже в части "мер по имплементации политических положений Минских соглашений".
Изменения касаются пункта, в котором говорится об "особом статусе" ОРДЛО.
Предыдущая версия коммюнике сохранилась в кэше Google.
Изначально было сказано, что заинтересованность обеих сторон выполнить "все правовые аспекты Закона об особом порядке местного самоуправления (особого статуса)" ОРДЛО. В обновленной версии текста убрано слово "Закона".
Было:
Стало:
Как ранее сообщал Фокус:
- 9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.
- По мнению Авакова, на переговорах в Париже представители Кремля вели себя эмоционально и некомпетентно. "У господина Суркова сдали нервы и он кричал: "Мы так не договаривались", – говорит Аваков. Реакция Суркова была вызвана позицией Украины по разведению сил.
- После саммита президент Зеленский назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".
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