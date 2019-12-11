Украина подготовит изменения в Минских соглашениях до следующей встречи "нормандской четверки"

Новую редакцию обсудят с политическими советниками и министрами иностранных дел четырех стран

Украина подготовит изменения в Минских соглашениях до следующей встречи в нормандском формате, которая запланирована в марте 2020 года.

Об этом сообщил представитель в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников, передает Громадське.

"Мы точно напишем эти предложения, они даже были в инициативах президента готовы. Но за четыре месяца наши ожидания, что даже те домашние задания, о которых договорились стороны ... можно сделать до марта", – сказал Резников.

По его словам, следует пересмотреть действующие соглашения, чтобы "они сработали".

Новую редакцию обсудят с политическими советниками и министрами иностранных дел четырех стран.

Напомним, помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак считает, что Минские соглашения требуют уточнения, поскольку они были заключены пять лет назад.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.

По мнению Авакова, на переговорах в Париже представители Кремля вели себя эмоционально и некомпетентно. "У господина Суркова сдали нервы и он кричал: "Мы так не договаривались", – говорит Аваков. Реакция Суркова была вызвана позицией Украины по разведению сил.