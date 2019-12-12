ГБР и ГПУ приходили с обысками к экс-нардепу и экс-застройщику Микитасю, – СМИ

За Микитася уже вносили залог в размере 80 млн грн по делу о квартирах для Нацгвардии. Теперь ему инкриминируют еще одно преступление

Генпрокуратура и Госбюро расследований вчера вечером приходили с обыском домой к нардепу восьмого созыва Максиму Микитасю.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Следственные действия провели в рамках дела о возможной легализации доходов в 200 млн грн.

По данным ГБР, в 2016 году Микитась осуществил подлог документов – договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав с гражданами.

При этом, Микитась внес эти сведения об этих финансовых операциях в свою декаларацию.

Также следствие установило, что один человек из числа тех, с кем заключались договора, умер до подписания документа.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на имущество, в том числе, обнаруженное при обыске.

Правоохранители квалифицировали дело по ч.1 ст.209 (отмывание денег, 3-6 лет) и ч.1 ст.358 (подделка документов, штраф или ограничение свободи до двух лет) УК.

Как ранее сообщал Фокус:

2 октября сотрудники НАБУ и САП сообщили о подозрении Микитасю.

4 октября Высший антикоррупционный суд отпустил Микитася под залог в 5,5 млн грн.

В суде тогда объяснили, что сторона обвинения не доказала рисков, которые бы свидетельствовали, что единственной достаточной мерой пресечения является именно содержание под стражей.

22 октября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда все же отправила под арест до 14 ноября экс-нардепа Максима Микитася и определила сумму залога в размере 80 млн гривен.