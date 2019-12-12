ГБР и ГПУ приходили с обысками к экс-нардепу и экс-застройщику Микитасю, – СМИ

2019-12-12 10:31:59

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За Микитася уже вносили залог в размере 80 млн грн по делу о квартирах для Нацгвардии. Теперь ему инкриминируют еще одно преступление

Генпрокуратура и Госбюро расследований вчера вечером приходили с обыском домой к нардепу восьмого созыва Максиму Микитасю.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Следственные действия провели в рамках дела о возможной легализации доходов в 200 млн грн.

По данным ГБР, в 2016 году Микитась осуществил подлог документов – договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав с гражданами.

При этом, Микитась внес эти сведения об этих финансовых операциях в свою декаларацию. 

Также следствие установило, что один человек из числа тех, с кем заключались договора, умер до подписания документа.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на имущество, в том числе, обнаруженное при обыске.

Правоохранители квалифицировали дело по ч.1 ст.209 (отмывание денег, 3-6 лет) и ч.1 ст.358 (подделка документов, штраф или ограничение свободи до двух лет) УК.

Как ранее сообщал Фокус:

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