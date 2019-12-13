ГПУ засекретила всю информацию по уголовному производству против Порошенко, – СМИ

СМИ запрашивало информацию о том, принято ли решение относительно проекта подозрения в отношении Порошенко

Вся информация по уголовному производству в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко, а также информация касательно проекта подозрения, который был передан в ГПУ Государственным бюро расследований, засекречена Генеральной прокуратурой.

Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос "Українських Новин".

Отмечается, что СМИ запрашивало информацию о том, принято ли решение относительно проекта подозрения в отношении Порошенко, и если нет, то по какой причине.

При этом в ГПУ не стали обнародовать какую-либо информацию, сославшись на ст 222 Уголовного процессуального кодекса, уточнив, что сведения по делу составляют тайну следствия и не могут быть разглашены.

Как ранее сообщал Фокус:

10 декабря ГБР было открыло уголовное дело по факту возможного совершения госизмены Петром Порошенко при подписании Минских соглашений. Заявление в Госбюро расследований принес бывший замглавы АП Януковича Андрей Портнов.

Порошенко заявил, что дело Госбюро расследований по возможной госизмене Порошенко при подписании Минских соглашений – сфабриковано.