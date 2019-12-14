Женщина ездила в оккупированный Россией Крым

Украинские пограничники не пустили российскую пропагандистку в страну из-за того, что она ездила в аннексированный Крым и опубликовала фотографии оттуда в соцсети "ВКонтакте".

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Пропагандистку российского телеканала НТВ проверяли в аэропорту "Борисполь". Она прилетела рейсом из Стамбула. Женщина утверждала, что никогда не была на временно оккупированных территориях.

"Однако украинские пограничники проверили ее слова тщательнее и установили обман", – заявили в Госпогранслужбе.

Было установлено, что пропагандистка ездила в оккупированный Россией Крым. Россиянке отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину на три года.

В Госпогранслужбе опубликовали скриншот со странички пропагандистки "Вконтакте".

Как ранее сообщал Фокус:

13 декабря российских пропагандистов телеканала "НТВ" не пустили в Украину, когда те пытались пройти пункт контроля в "Борисполе".

После того как президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам "нормандской встречи" в Париже предложил росСМИ приехать и посмотреть, как живут люди на Донбассе, в Украину пустили съемочную группу телеканала Министерства обороны России "Звезда".

Сайт "Миротворец" внес в свою базу съемочную группу телеканала Минобороны России "Звезда", которые приехали в Украину.